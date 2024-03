Licealistka z Połczyna-Zdroju wygrała prestiżowy konkurs UNESCO

- O konkursie powiedziała mi pani Kinga Dolatowska, nauczycielka edukacji filmowej i plastyki – przyznaje licealistka. Mówi, że temat konkursu idealnie pokrywał się z jej zainteresowaniami, czyli fascynacją literaturą, także tą dawną.

- Dzięki temu mogę poznać sposób myślenia dawnych pokoleń, wiem skąd pochodzę, jaka była historia mojej rodziny – stwierdza Helena.

Dodaje, że wie kim byli jej najbliżsi, jakie były koleje ich losów, rodzinne tragedie i radości, gdzie tkwią jej korzenie. Nie ukrywa, że jest ewangeliczką, co też daje jej inną perspektywę i spojrzenie na rzeczywistość. Do swojej pracy wplotła więc wątki rodzinne, ale nie zabrakło także odniesień do dramatycznych wydarzeń współczesności, jak wojna na Ukrainie czy pożar katedry Notre Dame w Paryżu.

Ta niezwykła podróż przez czas i historię spodobała się jurorom na tyle, że wyróżnili autorkę główną nagrodą. Opiekunkami licealistki z Połczyna są panie Kinga Dolatowska i Justyna Zalewska, polonistki z połczyńskiego liceum, a wspierały je Fundacja Czyn. Nagrody zostaną wręczone w podczas XXXI Welconomy Forum w Toruniu 26 marca. Forum Gospodarcze w Toruniu to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce i w tym roku odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Praca laureatki zostanie opublikowane na stronie internetowej UNESCO oraz w czasopiśmie: „Santander Art and Culture Law Review”, zajmującym się problematyką kultury i sztuki.