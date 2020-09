Licytacja komornicza to często najlepszy sposób, by kupić nieruchomość po okazyjnej cenie. Zobacz mieszkania, które we wrześniu będą licytowane przez komorników w różnych częściach Polski.

W naszej fotogalerii znajdziecie podstawowe informacje dotyczące:

miasta, w którym dom się znajduje,

komornika

ceny wywołania domu

ceny szacowanej domu

wysokości rękojmi

terminu i miejsca licytacji

Więcej szczegółów na licytacje.komornik.pl