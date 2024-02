List z gazowni rozzłościł mieszkańców Koszalina. "Zaproszenie dla złodzieja" - mówią

O informacji z gazowni poinformowała nas pani Wiesława, która mieszka w starej kamienicy przy ul. Młyńskiej w Koszalinie.

- Można czekać na nich w domu, wysłać im stan licznika przez SMS lub właśnie wsadzić karteczkę w drzwi, jeśli nas nie ma. To ostatnie to porada jak z komedii pana Stanisława Barei. Może od razu zostawmy uchylone okna, drzwi, bo po co się kłopotać? Niech sobie złodziej od razu wejdzie do domu - próbuje żartować nasza rozmówczyni, choć do śmiechu jej wcale nie jest.