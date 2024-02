Łukasz Żal z Manowa blisko Oskarów. Po raz trzeci

Tegoroczna ceremonia wręczenia Oscarów za rok 2023 odbędzie się 10 marca w Los Angeles. Wśród nominowanych filmów jest też polsko - brytyjsko koprodukcja "Strefa interesów" (najlepsza reżyseria, scenariusz adaptowany, dźwięk i w kategorii najlepszy film międzynarodowy). Wśród twórców, którzy mieli największy wpływ na jego ostateczny kształt, jest Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu. I choć obraz nie zyskał nominacji za najlepsze zdjęcia to i tak jest to wielki sukces polskiego operatora. Tym bardziej, że jego nazwisko kolejny raz pojawiało się w kontekście Oskarów. Wcześniej był dwukrotnie nominowany za najlepsze zdjęcia: w 2015 roku za film "Ida" (który zdobył Oskara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny) i w 2019 roku za obraz "Zimna wojna". Oba tytuły wyreżyserował Paweł Pawlikowski i w obu przypadkach Oskary za zdjęcia powędrowały do innych twórców.