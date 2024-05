Maciej Brudzewski już wkrótce wystąpi w Białogardzie

Piąty program komediowy Macieja wyśmiewa największy absurd dnia codziennego: obawę pod tytułem "Co inni o mnie pomyślą?". Co myślą o nas w łóżku, w sklepie, w kościele, w pracy? A w takim razie: co my myślimy o innych? Albo najgorsze: co myślimy o sobie?

Odpowiedzi na te pytania oraz przykłady życiowych sytuacji okraszonych bezwzględnym humorem Macieja, zapewnią tonę śmiechu i świetnie spędzony wieczór.

Bilety do nabycia na stronie kupbilecik.pl