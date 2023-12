Magiczny Mikołaj zrobił wielką niespodziankę dzieciom z Koszalina [ZDJĘCIA]

Wolontariusze fundacji pomocy dzieciom Magia z Koszalina wielką świąteczną akcję rozpoczęli jeszcze w listopadzie. To wtedy właśnie dotarli do rodzinnych domów dziecka, gdzie pod opieką rodziców zastępczych jest od kilku do kilkunastu dzieci w przeróżnym wieku. Są tu zarówno malutkie kilkumiesięczne niemowlaki, jak i nastolatkowie. Wszyscy zostali poproszeni o napisanie listu do świętego Mikołaja ze swoimi marzeniami. Kilka kolejnych listów napisali podopieczni fundacji Magia.

Co się w nich znalazło? Autobus ze sprężyną, radiowóz psiego patrolu, piłka do nogi, model samolotu, lalka Baby Born i inne zabawki, a także kosmetyki, a nawet rower.

Następnie listy były publikowane na profilu facebookowym fundacji Magia, a także na profilu Centrum Handlowego Forum, które było partnerem akcji, gdzie każdy mógł wybrać marzenie do spełnienia. Chętnych do wzięcia udziału w tej wyjątkowej akcji nie brakowało i wszystkie prezenty z listów zostały zakupione. W sumie było ich aż 31!