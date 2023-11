Magiczny rekord w Koszalinie! Kilogramy groszy ze skarbonki niosą pomoc dzieciom

Przypomnijmy, skarbonki orbitalne Fundacji Magia stoją w dwóch centrach handlowych w Koszalinie: w Galerii Emka i w Forum. Upodobali je sobie szczególnie mali mieszkańcy miasta i regionu, którzy wrzucają do nich swoje drobniaki i zafascynowani obserwują, jak pieniążki wirują w misie skarbonki, zanim znikną. Kiedy tylko taka skarbonka się zapełni, wolontariusze Fundacji Pomocy Dzieciom Magia ruszają do akcji. Rozkładają swoje stoiska, przygotowują kubki na konkretne nominały i przez kilka godzin segregują kilogramy monet tak, by następnie można je było łatwo policzyć.

Ostatnie takie publiczne liczenie miało miejsce 18 października w Centrum Handlowym Forum. Dziś Magia poinformowała, ile znalazło się tam pieniędzy.