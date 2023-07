Major Piotr Karpowicz, p.s "Rybka" odszedł na wieczną służbę

Piotr Karpowicz urodził się w 1928 roku w Wilnie. Był przedwojennym harcerzem (od 1943 roku w Szarych Szeregach). Od 1944 roku łącznik Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, z powodzeniem przeszedł szkolenie dywersyjne. W czasie powstania wileńskiego (słynna operacja "Ostra Brama") walczył w ramach Garnizonu Wilno AK.

Po wkroczeniu Sowietów, w lutym 1945, został aresztowany przez NKWD. Przeszedł ciężkie śledztwo w więzieniu na Łukiszkach. Skazany przez sowiecki sąd na 10 lat łagrów trafił do gułagu w Norylsku. Wykonywał tam ciężką pracę w kopalniach i fabrykach. Tutaj też wziął udział w antysowieckim powstaniu w 1954 roku (za co został skazany na karę śmierci, której cudem uniknął). Co ciekawe, to właśnie w gułagu spotkał uwięzionego rosyjskiego profesora matematyki, który uczył go tej dyscypliny nauki aż do poziomu uniwersyteckiego (po powrocie do kraju pan Piotr ukończył doktorat z matematyki).