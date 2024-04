Majówka w regionie koszalińskim. Gdzie warto być? Podpowiadamy

Łubowo W czwartek (2 maja) odbędzie się Integracyjny Rajd Rowerowy do Łubowa (gmina Borne Sulinowo) z historią w tle. Start o godzinie 11 (zbiórka 10:30) z dawnej rampy kolejowej w Bornem Sulinowie. 20-kilometrowy rajd wiedzie Zachodniopomorską Trasą Rowerową do Łubowa i z powrotem do Bornego. Po drodze przystanki przy największej zaporze przeciwczołgowej na Wale Pomorskim, na dawnym moście kolejowym nad Piławą, kiełbaska z grilla dla uczestników. Planowany powrót około godziny 14, w razie deszczu rajd się nie odbędzie.

Biały Bór W sobotę (4 maja) zapraszamy do Białego Boru na „Białoborską Majówkę Grillówkę” . Impreza rozpocznie się o godzinie 16 na plaży nad jeziorem Łobez. W programie: darmowa kiełbaska i grochówka, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, ognisko, muzyka i zabawa. Można przyjechać z własnym sprzętem do grillowania. „Grillówka” potrwa do godziny 20.

Długi weekend majowy z CK105 to kilka filmowych seansów. 1 maja o godz.12:00 w ramach cyklu Kino z Rodziną zobaczyć będzie można film „Mój pies Artur”. Miłośnik sportu i adrenaliny Michael Light (Mark Wahlberg) staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Wraz z trzyosobową ekipą zaufanych zawodników przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Stając na starcie ekstremalnych zmagań, w czasie których – przez 10 dni – pieszo, kajakami i na rowerze będzie musiał pokonać prawie 700 kilometrów, Light nie przypuszcza, że wkrótce jego zespół rozrośnie się o dodatkowego członka. Będzie nim jedyny w swoim rodzaju, bohaterski pies – Artur. Połączeni nierozerwalną więzią człowiek i wierny czworonóg rzucą wyzwanie dżungli, falom, przepaściom i ograniczeniom własnych organizmów. To co wspólnie osiągną, napisze niebywałą historię, która poruszy i zachwyci cały świat.

3 maja to Kino dla Seniora (godz.13:00, bilety:10 zł) i sens "Bękarta". Rok 1755. Kapitan Ludvig (Mads Mikkelsen) opuszcza przytułek dla weteranów wojennych i udaje się do króla. Śmie prosić o pozwolenie na kolonizację jutlandzkich wrzosowisk, a w przypadku powodzenia - nadania mu tytułu szlacheckiego, przekazania posiadłości oraz służby. Wzburzeni jego arogancją duńscy nadworni zakładają z góry porażkę, więc przystają na jego propozycję. Ludvig codziennie, mozolnie sprawdza centymetr po centymetrze glebę, szukając także chętnych do budowy kolonii, ale każdy z miejscowych wie, że ziemia jest nieurodzajna. Kiedy odbiera tajemnicze worki z Niemiec, potrzebuje pracowników, więc zmuszony jest zatrudnić parę uciekinierów. Mijają miesiące, powstaje dom i stodoła, a o jego planach dowiaduje się de Schinkel (Simon Bennebjerg), bezlitosny władca ziemski planujący wykupić całość wrzosowisk. Przedstawia mu ofertę, lecz Ludvig sprzeciwia się…