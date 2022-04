Majowy szał uniesień! Horoskop miłosny na maj 2022: zobacz, co cię czeka, gdy gwiazdy dostrzegą to w twym sercu 23.04.2022 red

HOROSKOP MIŁOSNY NA MAJ 2022: BARAN/ARIES (21 III-19 IV). Twoje predyspozycje.Duże oddanie nie przeszkadza śmiałej pewności siebie. Stawiasz czoła wyzwaniom, a nawet ich szukasz. Lepsze związki.Z Wagą, Bliźniętami i Skorpionem. Twój sercowo-erotyczny horoskop na maj 2022.Jeśli się wysilisz, otworzy się przed tobą majowa szansa spełnienia. Weźmiesz z życia. Lecz niech twoje uczucia nie zastąpią racjonalnej oceny sytuacji. W sprawach sercowych czasem najwięcej zyskuje ten, kto nie daje sercu zanadto się spieszyć. Gdy jednak poczujesz, że pora, postaw na śmiałość i pewną siebie aktywność.

Maj to miesiąc zakochanych. To, co w uczuciach ci pisane na ten szczególny miesiąc, mogło się już wcześniej zatlić, lecz równie dobrze może dopiero się zacząć. To „coś” ma szansę być silne, bowiem maj jest miesiącem miłości, czasem magicznym dla kochających. Oto udany związek, emocjonalne spełnienie i bezpieczne szczęście partnerskie okażą się relatywnie ważniejsze niż inne sprawy, a dla wielu osób zgoła najważniejsze. Co ciekawe, jak dowodzą psychologowie, udane uczucie ma wpływ na pozostałe sfery: komu wiedzie się w miłości i kto ma w kimś bezpieczne oparcie, wykazuje więcej motywacji, śmiałości, siły przebicia i tym samym osiąga większe sukcesy w życiu zawodowym i w interesach.