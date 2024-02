Makabryczne odkrycie. Kolejny zgon w toalecie na szczecineckim cmentarzu

Makabrycznego odkrycia dokonała dziś osoba odwiedzająca szczecinecki cmentarz, która chciała skorzystać z toalety. Wewnątrz znalazła mężczyznę bez oznak życia. - Zmarły to 37-letni mężczyzna, w tej chwili na miejscu trwają czynności i trudno powiedzieć, co zgon nastąpił z przyczyn naturalnych czy też ktoś się do tego przyczynił - mówi starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka prasowa komendy policji w Szczecinku. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowa.

Przypomnijmy, że 4 stycznia w tym samym przybytku znaleziono ciało 32-letniego mężczyzny.