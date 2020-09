Mamy pogodę na zimę! Jaka będzie zima 2020/2021? Siarczysty mróz i dwa metry śniegu? Amerykańska prognoza pogody - 9.09.2020

Jeśli lato było upalne, to zima powinna być mroźna i śnieżna. Takie poczucie równowagi w nas tkwi. Pytanie tylko, czy te oczekiwania przyroda weźmie pod uwagę. Otóż raczej nie.

Wciąż zmienia się lista krajów, z którymi nie wolno nam mieć połączeń lotniczych. Koronawirus sprawia, że zupełnie nie wiadomo, dokąd będzie można udać się na narty. W tej kwestii pewniejsza wydaje się nawet długoterminowa prognoza pogody . Sprawdź, co modele meteorologiczne mówią o białej porze roku.

Dla Polaków oczywiście najważniejsze są święta i sylwester. Otóż dla naszego kraju Accuweather przewiduje na grudzień temperaturę od minus 4 do plus 4 stopni Celsjusza. Tyle że to średnie temperatury dla całego kraju, a jak się okaże niżej, Polska nie będzie pod tym względem jednorodna.

AccuWeather – amerykańska firma medialna od 58 lat świadcząca usługi prognozowania pogody na całym świecie.

Zima 2020/21: pogoda zależy od miejsca

Synoptycy AccuWeather nie ogłosili niczego oryginalnego: najbliższa zima w Europie ma być różna zależnie od regionu. Wartościowsza jest wiadomość, że regionalne warunki atmosferyczne będą stosunkowo stabilne w skali całego zimowego sezonu.

Wschodnią Europę czekają niska temperatura i śnieg. Alpy również nie zawiodą nas brakiem śnieżnych opadów, szczególnie austriackie i szwajcarskie. Świetne warunki przywitają narciarzy także w Pirenejach. Natomiast południe Europy ma być burzowe; w strefie klimatu śródziemnomorskiego – bardziej mokro niż zwykle; w Hiszpanii suma opadów przez trzy zimowe miesiące może stanowić nawet 150 procent normy. W Skandynawii zima łagodna.

•Zima w Polsce ma być krótka i stosunkowo ciepła, lecz nie wszędzie tak samo.

Zimowa aura 2020/21 może podzielić Polskę na zimny wschód i cieplejszy zachód. Sprawi to już na początku grudnia wyż rosyjski z zimnym powietrzem znad Syberii; spadnie sporo śniegu, mróz potrzyma 2-3 tygodnie.

Zima 2020/21: Polska ciepła

Amerykanie przewidują, że generalnie w Polsce będzie to zima łagodna, ze średnią temperaturą dla okresu grudzień-luty o 2-3 stopnie Celsjusza wyższą od wieloletniej normy. Nie można wykluczyć, że wręcz znajdziemy się w epicentrum ciepła. Jak podaje portal wp, brytyjskie modele wskazują podobnie, przy czym łączny czas temperatury powyżej normy szacują na 60-70 procent.

Uwaga!

Prognozy długoterminowe dotyczą średniego przebiegu dla danego rejonu i okresu prognostycznego. Nie wykazują więc lokalnych lub krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych.