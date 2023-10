Materia i Serpents zagrają w koszalińskim klubie Plastelina [WIDEO]

Materia istnieje od 2007 roku. Została założona w Szczecinku przez grupę przyjaciół: braci Michała (bas / wokal) i Tadeusza Piesiaków (gitara), Adriana Dubińskiego (gitara) i Kubę Marciniaka (perkusja). Muzycy niemal od razu postawili na koncerty i dzięki temu zaczęli zyskiwać fanów. Najpierw w regionie, a potem w całej Polsce. Dużym krokiem w ich karierze był występ w programie telewizyjnym "Must Be The Music", w którym ostatecznie zajęli 2. miejsce. Grali m.in. na dużej scenie Przystanku Woodstock (obecnie Pol'and Rock Festival). W 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku perkusisty: Kubę Marciniaka zastąpił Jeremiasz Baum.

Zespół na swoim koncie ma już cztery nagrane płyty. Najnowszą, zatytułowaną "Darklander", promują właśnie w serii koncertów w 16 miastach w całej Polsce. W piątek, 27 października, zagrają w klubie Plastelina w Koszalinie.