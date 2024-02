Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami. Jakie zmiany czekają maturzystów?

W tym roku matury zaczną się - przez majówkowy kalendarz - nieco później niż zwykle, bo we wtorek, 7 maja, o godz. 9. Tradycyjnie na początek uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego. Środa (8 maja) to starcie z matematyką, w czwartek z językiem angielskim, a w piątek część maturzystów czeka egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Kolejne dni, po weekendzie, to kolejne matury z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Część pisemna matur w terminie głównym kończy się w piątek 24 maja. Egzaminy ustne zaplanowano na 10-12 czerwca (poniedziałek-środa).

Wyniki uczniowie mają poznać 9 lipca. Tego dnia mija również termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Egzaminy poprawkowe w części pisemnej przewidziano na 20 sierpnia (wtorek) o godzinie 9, a ustne na środę (21 sierpnia). 10 września poprawkowicze mają dowiedzieć się, jak im poszło.