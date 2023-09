Mecz Polska - Serbia w Koszalinie. Stawką awans na mistrzostwa świata w futsalu

- Pół roku temu spotkaliśmy się w tej hali przy okazji meczu z Azerbejdżanem. Faworyzowanych rywali pokonaliśmy i wierzę, że tym razem będzie podobnie - powiedział prezydent Koszalina Piotr Jedliński. - Jesteśmy teraz w kolejnej fazie eliminacji, na ostatniej prostej. Wypełnijmy tę halę, zróbmy wspaniałą atmosferę - dodał.

- Dzięki zwycięstwu w poprzedniej fazie kwalifikacji spotkamy się w następnej rundzie z trzema zespołami: z Serbią, Ukrainą i Belgią - mówił z kolei wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Mateńko.

- Rozegramy sześć meczów, ale pierwszy - najważniejszy - odbędzie się w Koszalinie. Wszyscy, piłkarze i trener, chcieli tu wrócić, bo dla nich ta hala jest szczęśliwa. Tu reprezentacja Polski w futsalu wygrała do tej pory wszystkie mecze. Nie będzie łatwo, Serbia to bardzo wymagający rywal, mający zawodników w Barcelonie, czy Anderlechcie. Rakić jest zaś najlepszym obcokrajowcem w polskiej lidze. My za to w swoich szeregach mamy Mikołaja Zastawnika, który w meczu z Azerami zdobył pięć bramek. Istotny powód rozgrywania spotkania w Koszalinie jest też taki, że PZPN był z poprzednich wydarzeń tego typu odbywających się w koszalińskiej hali bardzo zadowolony. Organizacja była perfekcyjna - zaakcentował wiceprezes ZZPN.