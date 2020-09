Medale i rekordy Haremu Koszalin w Skierniewicach [ZDJĘCIA]

Zmagania w Skierniewicach zorganizowane były przez Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego.

Wyniki: Mateusz Żyła (rocznik 2001) - 1. miejsce kategorii 93 kg junior U-20 z wynikiem 640 kg, Aneta Brewińska (rocznik 1999) - 4. miejsce kategorii 57 kg juniorka U-23 z wynikiem 285 kg, Eliza Gerlach (rocznik 1998) - 1. miejsce w kategorii 47 kg seniorka z wynikiem 310 kg, Izabela Góralska (rocznik 2000) - 1. miejsce w kategorii 52 kg seniorka z wynikiem 365 kg.

Warto zaznaczyć, że Izabela Góralska i Eliza Gerlach, mimo przynależności do kategorii juniorskiej, wystartowały w kategorii seniorek, w której udało się im wywalczyć 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Dodatkowo I. Góralska ustanowiła sześć nowych rekordów Polski: w martwym ciągu do lat 20, w martwym ciągu do lat 23, w martwym ciągu w seniorkach, w trójboju do lat 20, w trójboju do lat 23 i w trójboju seniorek.