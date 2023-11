Medale i rekordy siłaczy Rufiana w Pucharze Świata

W Siedlcach (woj. mazowieckie) emocji i dobrych rezultatów siłaczy z naszego regionu nie brakowało. Ci zaś do domu wrócili ostatecznie z pięcioma złotymi medalami, jednym srebrnym i jednym brązowym medalem oraz złotą i srebrną statuetką, przy okazji poprawiając rekordy Europy i Polski.

Mariusz Rufkiewicz w trójboju osiągnął łączny wynik 620 kilogramów (przysiad ze sztangą - 225 kg, wyciskanie sztangi leżąc - 150 kg, martwy ciąg - 245 kg). W kategorii master 50-59 lat w wadze do 110 kg te rezultaty dały mu złoty medal.

Karol Frąckowiak w kategorii senior do 125 kg uzyskał łączny wynik 760 kg (przysiady 315 kg, wyciskanie leżąc 165 kg, martwy ciąg 280 kg), co pozwoliło mu zająć 3. miejsce w tej kategorii.

W konkurencji przysiady ze sztangą Karol Frąckowiak zaliczył 315 kg, co dało 1. miejsce w kat senior do 125 kg oraz prestiżowe 1. miejsce overall (najlepszy wśród wszystkich zawodników w przysiadach bez podziału na kategorie). Mariusz Rufkiewicz w kat. masters 50-59 lat do 110 kg w przysiadzie ze sztangą wynikiem 225 kg zajął 1. miejsce, jednocześnie poprawiając o 5 kg rekord Europy i Polski.

W martwym ciągu obaj zawodnicy Rufiana w swoich kategoriach wywalczyli złote medale: Karol Frąckowiak z wynikiem 280 kg w kat. senior do 125 kg oraz Mariusz Rufkiewicz dźwigając 245 kg w kat. masters 50-59 lat do 110 kilogramów.