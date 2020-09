Medalowy powrót na maty zapaśników z regionu

Rywalizacja toczyła się w kategoriach młodzików (do 14 lat), kadetów (do 17 lat) oraz juniorów i młodzieżowców (do 23 lat). Zapaśnicy i zapaśniczki z klubów naszego regionu wywalczyli łącznie 12 medali (5 złotych, 2 srebrne, 5 brązowych).

Pięć medali wywalczyły kobiety. W kat. młodzieżowej do 55 kg zwyciężyła Natalia Walczak z MLUKS Karlino. Wśród kadetek do 49 kg najlepsza była Joanna Samsonowicz (ZKS Koszalin), do 53 kg brąz zdobyła jej koleżanka klubowa Martyna Łuszczyńska, a do 61 kg również trzecia była Julia Nowicka (AKS Białogard). W wadze do 61 kg na 5. pozycji uplasowała się Katarzyna Kosińska z AKS. W kat. młodziczek jedyny medal, za to złoty, zdobyła Róża Sałach z AKS (36 kg).

W rywalizacji juniorów i młodzieżowców, tytuł mistrza LZS do 65 kg zdobył Mateusz Łuszczyński z ZKS. Srebrne krążki wywalczyli Krystian Brzeziński (MLUKS) do 74 kg oraz Mirosław Pilarczyk (AKS) do 125 kg. Trzy razy na podium stawali także kadeci. Filip Szucki z MLUKS zdobył złoto do 80 kg, a Śledź Kacper z UKS Technik Świdwin do 92 kg. W kat. 110 kg po brąz sięgnął Patryk Mirecki z UKS Zapasy Kołobrzeg. W grupie młodzików jedynym medalistą z regionu był Bartek Lis z AKS, który zajął 3. miejsce do 52 kg. Blisko podium był Mateusz Rajkowski z UKS Zapasy, który ostatecznie uplasował się na 5. miejscu do 62 kg.