Metalowy koncert na 5. urodziny No Fun Booking. Kto zagra w sobotę w Koszalinie?

Devoir Universe to zespół ze Słupska, który gra doom metal z domieszką psychodelii, która bywa zaimprowizowana.

Damage Case to heavy thrash'n'rollowa ekipa z Pomorza (Tczew), którzy nie tylko nazwą swojego zespołu składają hołd Lemmy'emu i jego Motohead. Na swoim koncie mają cztery pełnoprawne płyty oraz trzy demówki i dwie kompilacje.

Dominance to black metalowy zespół, który przyjedzie ze Szczecina. Ich album "Slaughter of Human Offerings in the New Age of Pan" zrobił sporo zamieszania w undergroundzie, nakład u wydawcy (Putrid Cult) wyprzedał się bardzo szybko. Czy podobnie będzie także ich wypuszczoną dosłownie kilka dni temu EPką "In Ghoulish Cold"? Lepiej nie zwlekać za długo z zakupem. No i trzeba koniecznie przybyć na ich koncert do Clubu 105.

Tego wieczoru zagra także Gorycz z Olsztyna. Części publiczności na pewno będzie już znana, ponieważ zespół ten grał koncert w Koszalinie (także organizowany przez No Fun Booking). Ci przedstawiciele awangardowego black metalu mają na koncie dwa albumy: "Piach" i "Kamienie".