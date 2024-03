Mężczyzna zatrzymany w Kołobrzegu. Miał ponad 200 gramów narkotyków

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zatrzymali 34-letniego kołobrzeżanina. W trakcie przeszukania lokalu, który wynajmował, policjanci ujawnili plastikowe pudełko z zawartością suszu roślinnego. Było to ponad 200 gramów środków odurzających.

W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie przyznał się do łamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czeka go teraz rozprawa sądowa na której może usłyszeć wyrok nawet 10 lat pozbawienia wolności.