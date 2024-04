Miejsca na weekend blisko Koszalina. Oto ciekawe miejsca godzinę drogi od Koszalina [ZDJĘCIA]

Darłówko: kładka spacerowo - widokowo – przyrodniczaOd kilku lat Darłówko ma nową atrakcję – kładkę widokową biegnącą wzdłuż plaży. Ażurowa kładka na palach ma długość ok. 600 metrów. Przebiega po wydmie od przejścia na plażę przy ulicy Sosnowej, które również przebudowano, do terenu dawanej Hydrogeobudowy – przejście w ciągu ulicy Dorszowej.Na kładce znajdują się dwie platformy widokowe oraz dwa miejsca do podziwiania i utrwalania w obiektywie widoków na morze w trakcie spacerów. W miejscach widokowych zamontowane zostaną szklane osłony. Całość konstrukcji jest z drewna syntetycznego. Szerokość kładki, zamontowanej na wysokości metra wynosi 2,25 m.Cała trasa jest podświetlona punktowo. Na kładce są rozmieszczone ławki, kosze i lunety. Nie zabrakło także informacji dla spacerowiczów o wydmie, otaczającej przyrodzie i występujących na trasie gatunkach roślin chronionych, rybach bałtyckich oraz ptakach i ssakach morskich i ptakach mających legowiska na wybrzeżu.