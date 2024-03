Mieszkańcy gminy Będzino przygotowali świąteczne kartki dla pacjentów szpitala w Koszalinie [ZDJĘCIA]

To kartki oryginalne, przygotowane własnoręcznie. Każda zawiera życzenia. W pracę nad ich przygotowaniem zaangażowało się kilkanaście instytucji z terenu Gminy Będzino — są wśród nich przedszkola, szkoły, seniorzy, ale i urzędnicy — wójt Sylwia Halama, zdradziła, że przywiozła z urzędu 60 kartek.

Kartki trafią do pacjentów, którym ten świąteczny czas przyjdzie spędzić pod opieką koszalińskiego szpitala. Natalia Jastrzębska, która w środę razem z koleżankami dostarczyła do szpitala kartki, mówiła, że wszystkim mieszkańcom regionu życzy, czy takiej kartki nie dostali, bo to oznacza, że święta przyjdzie im spędzić w zdrowiu, wśród rodziny.