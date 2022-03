Mieszkaniec Koszalina każdego dnia zużywa około 107 litrów wody! Joanna Boroń Wojciech Nowak

Koszalińska woda nadaje się do picia prosto z kranu archiwum

Dziś Międzynarodowy Dzień Wody. To ustanowione 30 lat temu święto to doskonała okazja, by przyjrzeć się wodzie, która leci z naszych kranów.