Miliony złotych dla Sianowa. Gmina zaprasza inwestorów

Burmistrz Sianowa spotkał się z dziennikarzami, aby skomentować rządową dotację, która została przyznana sianowskiemu samorządowi. Chodzi o niebagatelną kwotę 48 milionów złotych, która trafi na konto Sianowa w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (w ten sposób na terenie całego województwa zachodniopomorskiego rząd wsparł samorządy ponad miliardem złotych).

- To jest kapitalna wiadomość dla naszej społeczności - mówił Maciej Berlicki. - Razem z naszym wkładem własnym jest to dokładnie 49 mln złotych. Cała ta kwota zostanie przeznaczona na odpowiednie przygotowanie i uzbrojenie Sianowskiego Obszaru Gospodarczego. Ten zlokalizowany jest przy ekspresowej „szóstce”, przy węźle Sianów Wschód, czyli można by rzecz jest to lokalizacja najlepsza z możliwych dla przyszłych inwestycji - podkreślał burmistrz.