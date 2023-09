Miss z przebojami. Aleksandra Januszewska z Lulewic koło Białogardu z nową piosenką

23-latka kończy kosmetologię na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, pisze już pracę magisterską, ale wciąż też zaskakuje swoimi artystycznymi i nie tylko, dokonaniami oraz wyborami. Właśnie dostała się do konkursu głównego Miss Polski, a wcześniej zwyciężyła w Miss Elite Poland.

Dwa lata temu zdobyła też tytuł Wicemiss Polski Pomorza Zachodniego. Brała udział w telewizyjnym show muzycznym Mam Talent, jest modelką i piosenkarką, właśnie nagrała nowy przebój zatytułowany Nowy Sens. Ola sama napisała tekst, muzykę stworzył Bartosz Rzepka, a teledysk został nagrany na plażach w Mielnie.

- To moja druga, autorska piosenka, pomysłów nie brakuje i są na jeszcze kilka kolejnych piosenek. A później wiadomo, powinna powstać płyta, czyli to, co każdy muzyk chce ostatecznie wykonać - opowiada Ola.