Młodzi judocy na zgrupowaniu sportowym w Starym Kaleńsku koło Czaplinka [ZDJĘCIA]

Sportowcy trenują pod czujnym okiem trenera klasy mistrzowskiej Andrzeja Adamskiego i jego współpracowników. Esencja obozu to trening judo na macie. Po ponad miesięcznych wakacjach bez judo Samuraje z wielkim zapałem ćwiczyli trzymania i rzuty.

Oprócz treningów na macie młodzi adepci judo wypoczywają korzystając z uroków wakacji: jeżdżą na rowerach, korzystają z parku linowego, pływają na kajakach i deskach SUP, a to tylko niektóre z szeregu atrakcji dostępnych podczas obozu judo. Wieczorem spędzają czas wirując na parkiecie, przy ognisku lub przygotowują się do egzaminów na wyższe stopnie KYU, czyli wyższe kolory pasów judo.