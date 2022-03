Młodzi koszykarze MKKS Żak Koszalin z trzecim miejscem w Bydgoszczy

- Zdobyliśmy cenne doświadczenie. Wykorzystaliśmy czas i zdecydowanie poprawiliśmy zespołową grę obronną, zdobywaliśmy dużo łatwych punktów po przechwytach co pozwoliło na zwycięstwo w trzech meczach! Byliśmy skuteczni z rzutów z półdystansu a nawet trafiliśmy w turnieju 13 celnych „trójek” - wylicza mocne strony drużyny trener Dariusz Krajewski. A co nie działa jeszcze jak należy? - Do poprawy pozostają rzuty wolne, zastawienie i współpraca w ataku – dodaje.

Najlepszym zawodnikiem Żaka był Vincent Berliński, który zdobył w turnieju 89 punktów (znalazł się w pierwszej piątce w turnieju). Kolejny pod tym względem był Maksymilian Cybula, który rzucił 59 punktów, a trzeci – z 55 punktami – był Nikodem Malinowski. Trener podkreśla jednak, że każdy z chłopców miał swój wkład w sukces na turnieju w Bydgoszczy, bo wszyscy zostawili na parkiecie serce. I dodaje, że jest szansa na kolejne dokonania. - Chcielibyśmy, żeby drużyna wzięła udział w kolejnym turnieju - Nieoficjalnych Mistrzostwach Polski w Radomiu. Taki wyjazd to jednak duży wydatek i zależy nam na pozyskaniu sponsorów, którzy choć w części mogliby pokryć jego koszty – przyznaje Dariusz Krajewski. Jak wyliczył, koszt wyjazdu jednego zawodnika to około 450 złotych. Jeśli koszykarze dobrze zaprezentują się w pierwszych meczach i będą przechodzić do kolejnych etapów, to za każdy kolejny dzień pobytu trzeba będzie płacić 95 złotych za każdego zawodnika. Koszty te musieliby pokryć rodzice koszykarzy.