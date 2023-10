Młodzi w mundurach. Rywalizują i trenują na drawskim poligonie [ZDJĘCIA]

Od wtorku 10.10 do czwartku 12.10 na drawskim poligonie 10 zespołów ze szkół z całej Polski strzela, rzuca granatem ćwiczebnym i bierze udział w konkurencjach strażackich, policyjnych, czy teście z wiedzy historycznej. W zróżnicowanych konkurencjach zmaga się kilkudziesięciu uczniów z klas wojskowych, policyjnych czy strażackich.

- To promocja wartości patriotycznych, wiedzy z historii polskich służb mundurowych i II Rzeczypospolitej, umiejętności wojskowych i proobronnych. - wyjaśnia dyrektor szczecińskiego IPN Krzysztof Męciński. - Zorganizowaliśmy ten turniej wspólnie z wojskiem, by ta młodzież miała okazję porównać swoje umiejętności, spotkać się z innymi, dla których także ważne są wartości patriotyczne, szacunek do munduru i miłość do Ojczyzny. Turniej jest także zachętą dla innych, by wstępowali do szkół o profilach mundurowych a potem, być może, do wojska polskiego i innych formacji mundurowych - dodał.