Młyny Stoisław Koszalin - EKS Start Elbląg 30:31 (16:17) [WIDEO]

– Można powiedzieć, że kontrolowałyśmy ten mecz, chociaż przyznam, że były takie fale, w których próbowałyśmy na szybko podjąć decyzję rzutową albo wyrzucałyśmy piłki. To było dla nas ważne starcie, bo udało się nam wygrać w Koszalinie pierwszy raz w tym sezonie i „odbiłyśmy sobie” przegrane spotkanie pucharowe. Ten dzisiejszy mecz wyglądał zupełnie inaczej i najważniejsze jest to, że dobrze zaczęłyśmy i dobrze skończyłyśmy. Dziękuję całej mojej drużynie za to, że wytrzymała i za to, że właśnie tak to dzisiaj wyglądało – przyznała po spotkaniu Joanna Wołoszyk, rozgrywająca Startu Elbląg.

W momencie przystąpienia do rywalizacji zespoły miały tak sam bilans zwycięstw i porażek, z tym że Start zgromadził dotychczas o punkt więcej. Poza tym koszalinianki i elblążanki od dłuższego czasu sąsiadują ze sobą w tabeli, więc można było się spodziewać wyrównanej rywalizacji. Tak też było przez pierwszych pięć minut (3:3). Później przyjezdne nabrały wiatru w żagle. Wyprowadzały skuteczne kontry i „odskoczyły” gospodyniom.