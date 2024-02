Młyny Stoisław Koszalin rozbiły Start Elbląg [ZDJĘCIA, WIDEO]

W 16. kolejce Orlen Superligi Kobiet, Młyny Stoisław Koszalin rozbiły Start Elbląg 38:27. Po tej wygranej koszaliński zespół awansował na 6. miejsce w tabeli.

W drugiej rundzie rozgrywek Superligi forma koszalińskiej drużyny poszła wyraźnie w górę. Podopieczne trenera Krzysztofa Przybylskiego po kilku zwycięstwach są na dobrej drodze do zrealizowania przedsezonowego celu, jakim jest miejsce w tzw. grupie mistrzowskiej (lokaty 1-6 w tabeli) po sezonie zasadniczym. Duży krok do tego Młyny zrobiły w niedzielne popołudnie. Nie tylko pokonały zajmujący dotąd 6. miejsce Start, ale zwyciężając różnicą 11 goli, zapewniły sobie dodatni bilans w dwumeczu z zespołem z Elbląga, co może mieć kapitalne znacznie na koniec rundy rewanżowej. Przypomnijmy, że pierwszy mecz tych drużyn wygrał Start 29:22. Start przyjechał do Koszalina osłabiony kadrowo. Joanna Wołoszyk i Victoria Macedo były wpisane do protokołu meczowego tylko jako "straszaki". Z powodu urazów obie nie pojawiły się na placu gry. Ciąg dalszy nieszczęść gości nastąpił w jednej z pierwszych akcji meczu, gdy groźnie wyglądającego urazu kolana nabawiła się podczas interwencji serbska bramkarka Nevena Radojcić.

Pomimo tych problemów w pierwszych minutach Start dotrzymywał kroku Młynom. Trzykrotnie wychodził na prowadzenie, ostatni raz w 11. minucie (5:4). Od tego momentu zaczęła zaznaczać się przewaga koszalińskiej drużyny. Do 14. min nasz zespół zanotował serię 4 trafień i odskoczył na 8:5. Do 20. min Start utrzymywał kontakt bramkowy, dochodząc na 1-2 trafienia. W szeregach przyjezdnych skutecznie grała Moniky Bancilon (5 goli do przerwy). Młyny miał świetnie dysponowaną Marcelinę Polańską (7 goli) i skuteczną na skrzydle Gabrielę Urbaniak (4). Dobrą zmianę dała też Kristina Kubisova. Do tego bardzo solidnie wyglądała obrona i jak zwykle bramka. W ostatnich 10. minutach koszaliński zespół zaczął odjeżdżać rywalkom. W 28. było już 16:11 i taka różnica utrzymała się do przerwy.

Druga połowa była całkowicie jednostronnym widowiskiem. W pierwszych 10. minutach rywalki rozbijały się o defensywę Młynów. Kończyło się na kontratakach, w których brylowała Aleksandra Zaleśny. Prawoskrzydłowa skończyła golami sześć kolejnych akcji swojej drużyny (!), po których między zespołami zrobiła się prawdziwa przepaść (24:14 w 38. min).

Start nie był w stanie odwrócić losów spotkania. Mógł tylko spróbować powalczyć o korzystny bilans dwumeczu. Zespół trenera Przybylskiego jednak im na to nie pozwolił. Skuteczne akcje Dominiki Szynkaruk, Hanny Rycharskiej oraz Polańskiej zwiększyły w 52. min różnicę do 14 goli (33:19). W końcówce kilka rzutów Pauliny Stapurewicz pozwoliło tylko Startowi zmniejszyć różnicę do 11 goli. Spotkanie zakończyło się rezultatem 38:27. Końcowa zdobycz to nowy strzelecki rekord sezonu Młynów Stoisław (poprzednio 35 goli z Piotrcovią Piotrków Trybunalski w meczu 13. serii). Co ciekawe, nie potrzebowały do tego bramek swojej najskuteczniejszej w tym sezonie zawodniczki, Anny Mączki (80 goli i 4. miejsce w klasyfikacji strzelczyń OSK), która przy dobrej dyspozycji koleżanek mogła częściej odpoczywać na ławce. Rolę pierwszej egzekutorki przejęła Marcelina Polańska (10 goli), a o 2 trafienia mniej zapisała na swoje konto Aleksandra Zaleśny.

Po niedzielnym zwycięstwie, szóstym w sezonie, Młyny Stoisław awansowały na 6. miejsce w tabeli, spychając do strefy spadkowej pokonany Start. Na 2. kolejki przed końcem sezonu zasadniczego obie ekipy mają po 17 punktów. Koszalińską drużynę czekają jeszcze wyjazd do Galiczanki Lwów i domowy mecz z Energą Szczypiorno Kalisz. Obie ekipy są niżej notowane w tabeli. Trudniejszy terminarz ma Start, który ostatni mecz u siebie rozegra z wyżej notowaną Piotrcovią, a na koniec 2. rundy pojedzie do wicelidera, MKS FunFloor Lublin. Minimalną szansę na szóstkę ma jeszcze Galiczanka. By tak się stało musi pokonać Młyny i na wyjeździe Piotrcovię, przy porażkach drużyn z Elbląga i Koszalina w pozostałych meczach.

Młyny Stoisław Koszalin - Start Elbląg 38:27 (17:12) Młyny Stoisław: Filończuk, Iwanycjaa - Bajrak 1, Męczykowska 1, Urbaniak 4, Mączka, Zaleśny 8, Haric 2, Choromańska 2, Koper, Szynkaruk 3, Rycharska 4, Żmijewska 1, Kubisova 2, Nowicka, Polańska 10.

Start: Radojcić, Ciąćka - Bancilon 5, Owczarek 1, Weber 3, Kuźmińska 1, Głębocka 1, Grabińska 3, Pachrabickaja 3, Stapurewicz 7, Tarczyluk 3.