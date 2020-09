MM Trendy Koszalin. Wrześniowe wydanie online. Wracamy z nową energią i nowymi pomysłami

Miesiące narodowej kwarantanny dla większości z nas były próbą. Dziś, choć mamy nadzieję, ten etap jest już za nami, świat do normy nie wrócił i może nie wrócić nigdy. Nam pozostaje zaadaptować się w tej nowej rzeczywistości. Kwarantanna była wyzwaniem, ale była też cenną lekcją. Myślę, że wielu z nas przemyślało, co im jest niezbędne do życia, poszukało

innego podejścia do zakupów ubraniowo-urodowych (sądzę, że wielu z nas nie wychodziło z wygodnych domowych ciuchów, zapomniało, czym jest makijaż), poszukało nowych pomysłów na spędzanie, z dala od wirusa, swojego czasu wolnego. Te refleksje, odkrycia

mają szansę z nami zostać i... dobrze. Też o nich jest nowe wydanie naszego magazynu.

W tym numerze MMTrendy polecam waszej lekturze szczególnie dwa materiały — o inspirujących kobietach w sieci (filmy na Yutubie i podkasty to moje kwarantannowe odkrycie) oraz rozmowę z dyrektorem koszalińskiej biblioteki (po latach odnowiłam członkostwo).