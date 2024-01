Mniejszy wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Dwie tabele najnowszych wyliczeń emerytur brutto i netto. Będą duże zmiany

Jaki będzie wskaźnik marcowej waloryzacji?

W budżecie przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku na poziomie 12,3 procent. Od dłuższego czasu był to przewidywany wskaźnik. Wskazywały na to podwyżki cen i inflacja.

Mniejszy wskaźnik waloryzacji w 2024 roku

Wskaźnik waloryzacji będzie mniejszy od spodziewanego? Wprowadzenie waloryzacji dla emerytów to ustawowy obowiązek. Przyjęta stawka wzrostu wynosi 12,3 procent, może jednak zostać ona zmniejszona. Sytuacja w której mogłoby by dojść do zmniejszenia wskaźnika jest możliwa. Ze względu na spadającą inflacje w drugiej połowie 2023 roku wskaźnik może zostać pomniejszony. Na ostateczną decyzję trzeba jeszcze chwilę poczekać. Ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku zaprezentuje GUS w lutym.