Mobilne stanowisko NFZ w koszalińskim oddziale ZUS

Odwiedzając w piątek koszaliński ZUS klienci będą mogli skorzystać z obecności pracowników NFZ. Przy mobilnym stanowisku Funduszu będzie można m.in. uzyskać pomoc na temat:

- bezpłatnych aplikacji Moje IKP, Moje Fizjo Plus, Planu treningowego „8 tygodni do zdrowia”,

- udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w salach obsługi klientów NFZ,

- programów profilaktycznych NFZ i MZ skierowanych do wszystkich grup wiekowych,

- programu „Profilaktyka 40 PLUS”,

- portalu diety NFZ i pacjent.gov,

- kuchennych inspiracji NFZ ,

- środy z profilaktyką (nowotwory kobiece i męskie, profilaktyka zdrowego mężczyzny i kobiety, bóle kręgosłupa),

- Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

Dodatkowo eksperci NFZ zaprezentują na fantomach, jak prawidłowo zbadać samodzielnie piersi i jądra.