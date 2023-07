Molo w Kołobrzegu najchętniej odwiedzaną atrakcją na Pomorzu Zachodnim

Podczas ubiegłorocznych wakacji Pomorze Zachodnie gościło 1 mln 81 tys. turystów. To liczba bazowa, która uwzględnia tylko osoby korzystające z noclegów w obiektach dysponujących co najmniej dziesięcioma łóżkami. Urząd Województwa szacuje, że wypoczywających w lipcu i sierpniu 2022 na zachodniopomorskich plażach i nad jeziorami było kilkaset tysięcy więcej. Zeszłoroczny sezon był lepszy, niż przed pandemią. Udzielono 5,5 mln noclegów, a to o 23 tysiące więcej, niż w roku 2019.

"Jesteśmy najchętniej i na najdłuższy okres odwiedzanym regionem w Polsce. Powoduje to, że ta branża w naszym regionie ma niezwykle duże znaczenie" – komentuje dyr. Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Artur Pomianowski.

W ubiegłym roku ruch turystyczny na Pomorzu Zachodnim badano z wykorzystaniem smartfonów.

"Te dane są zanonimizowane, co nie zmienia faktu, że mamy informacje o płci, wieku, a niekiedy nawet szeroko rozumianym statusie materialnym odwiedzających nas osób. Każdy, kto rejestruje swój telefon, podaje swoje dane i wiemy, skąd turyści przybywają" – tłumaczy Pomianowski.