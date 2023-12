Most na ulicy Strumykowej w Koszalinie do wymiany. Droga pilnie wymaga remontu [ZDJĘCIA]

Ulica Strumykowa w Koszalinie to jedna z najkrótszych ulic w mieście. Ma może 250 metrów długości. Ale to w jej ciągu znajduje się most nad Dzierżęcinką, łączący ulice Dąbrowskiego z Batalionów Chłopskich. Uliczka biegnie wzdłuż, a właściwie pod wiaduktem na al. Monte Cassino. I jest koszmarnie wręcz zniszczona.

- Niestety, można tu w tej chwili uszkodzić samochód. Dziury zrobiły się potworne. Dziwię się, że wykonawca nowego wiaduktu tej uliczki nie naprawił. To przecież jego koparki i wywrotki tędy się przemieszczały. To ich sprzęt zniszczył tę drogę - uważają mieszkańcy sąsiadujących z drogą kamienic.

- Dziury załatamy, dziękuję za sygnał. Wiemy jednak, że cała ta ulica nadaje się do remontu, łącznie z mostem nad Dzierżęcinką - mówi nam Marcin Żełabowski, wicedyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.