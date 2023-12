Możesz stracić świadczenie Rodzina 500+. Nadchodzą zmiany. Kto może stracić 500 plus? Ci rodzice nie dostaną pieniędzy 6.12.2023

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Świadczenie 800 plus zamiast 500 plus

Program Rodzina 500+

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

8 sierpnia prezydent podpisał nowelizację podnoszącą od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus do 800 zł. Zgodnie z zapowiedzią, od 1 stycznia świadczenie rodzinne zostanie zwaloryzowane do 800 zł.