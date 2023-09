Mroku i jego "Drobne zgrzyty". Nowy album rapera z Koszalina

"Drobne zgrzyty" zawiera 20 utworów składających się na blisko 74 minuty muzyki. Oprócz samego Mroka usłyszymy na niej cały skład BlaBla, Monikę Reiske, Piecola, Gresa oraz producentów z Polski i zza granicy (USA, Argentyna, Niemcy).

Album można kupić za pośrednictwem strony mroku.pl

Płyty będą z autografem. Każdy, kto kupi płytę w preorderze otrzyma też cyfrowy minialbum, "Dużo mówią, gubią treść". Jak zaznacza Mroku, to już ostatnia chwila, by otrzymać ten dodatek, bo płyty już są w drodze z tłoczni, a kiedy zacznie je rozsyłać to automatycznie zamknięty zostanie preorder. Później oczywiście dalej będzie można kupić "Drobne zgrzyty", ale bez wspomnianego dodatku.

Płytę promują m.in. klipy "Zły Mikołaj" oraz "Tracę wiarę", które można obejrzeć na serwisie YouTube.