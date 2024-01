Mroźny poranek w Koszalinie z lotu ptaka. Zobacz jak miasto budzi się do życia [zdjęcia]

Jak pogoda będzie w najbliższych dniach? Sprawdź prognozę pogody IMGW

10/11 - 11.01 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane w dzień okresami duże. Okresami opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, nad samym morzem około 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w dzień porywisty, zachodni, po południu skręcający na północny.

11/12 - 12.01 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy słaby śnieg. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C nad samym morzem do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w ciągu dnia porywisty, północny skręcający na kierunki zachodnie.

12/13 - 13.01 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, nad samym morzem około 0°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, z kierunków zachodnich, w nocy przejściowo słaby zmienny.