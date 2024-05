Muzeum w Koszalinie zaprasza na wspólne sprzątanie Kamiennych Kręgów w Grzybnicy

Prace, których celem jest przygotowanie obiektu do kolejnego sezonu, polegają na oczyszczeniu kamiennych konstrukcji z zalegających na nich gałęzi i ściółki leśnej, usunięciu zarastającej je roślinności oraz zebraniu śmieci.

W tym roku sprzątanie rezerwatu muzeum planuje przeprowadzić 18 maja (sobota) w godzinach 10–15 i serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w inicjatywie, której celem jest porządkowanie jednego z najcenniejszych zabytków archeologicznych w naszym regionie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sprzątaniu kręgów muszą dotrzeć we własnym zakresie. Mimom że Muzeum w Koszalinie zapewnia niezbędny sprzęt, to jest on ograniczony. Z tego powodu zachęca do zabrania ze sobą (w miarę możliwości) grabi, gracek, mioteł i innych narzędzi ogrodniczych.

Na uczestników będzie czekał niewielki poczęstunek.

Kto jeszcze nie odwiedził rezerwatu archeologicznego w Grzybnicy, będzie miał okazję dowiedzieć się od pracowników muzeum m.in. w jakim celu powstały kręgi, czy kim byli budowniczowie tych okazałych budowli.