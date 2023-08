Muzeum w Podborsku zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem

Wejścia z przewodnikiem zaplanowane jest zawsze o pełnych godzinach 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Koniec wakacji to też niepowtarzalna okazja aby obejrzeć od wewnątrz schron „Granit”, który na co dzień jest zamknięty dla zwiedzających. Otwarty został w miniony piątek i udostępniany będzie do 10 września.

Bilety na zwiedzanie (28 zł - normalny i 22 zł - ulgowy) można zakupić poprzez stronę internetową - Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku

Wybierając się do Podborska, należy pamiętać o ciepłej odzieży, bo temperatura w schronie wynosi około 10°C.