Muzycznie w bibliotece. 33. Płytowa Giełda GraMuzyka za nami [ZDJĘCIA]

Choć impreza oficjalnie rozpoczyna się o godzinie 11, to już pół godziny wcześniej pojawiają się pierwsi kolekcjonerzy, którzy chcą uzupełnić swoje kolekcje o ciekawe płyty. A na Płytowej Giełdzie GraMuzyka jest w czym wybierać. Na kilkunastu stoiskach wystawcy nie tylko z Koszalina, ale także m.in. z Białogardu, Kołobrzegu, Szczecina, Piły, czy Poznania mają tysiące tytułów we wszelkich gatunkach muzycznych. Każdy więc znajdzie coś dla siebie.

Wraz z rozwojem impreza zmieniała miejsca. Ze sklepu Gram przeniosła się do klubu Jazzburgercafe, a kiedy to miejsce zostało zamknięte z jedną edycją trafiła do Comics Clubu, a stamtąd do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie zadomowiła się na dobre.

Obecnie - od dwóch edycji - to biblioteka jest głównym organizatorem wydarzenia.