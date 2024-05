"My English Tunes" w Koszalinie, czyli wojewódzki konkurs piosenki angielskiej dla dzieci [ZDJĘCIA] Mariusz Rodziewicz

W koszalińskim Clubie 105 w CK105 w czwartek królowała piosenka angielska. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z woj. zachodniopomorskiego. Radosław Brzostek Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Około 30 dzieci ze szkół z całego województwa zachodniopomorskiego przyjechało w czwartek do Koszalina, by wziąć udział w kolejnej edycji "My English Tunes", konkursie piosenki angielskiej. Każdy z uczestników wracał do domu co najmniej z wyróżnieniem.