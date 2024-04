Na co najczęściej skarżą się pracownicy na Pomorzu? Brak wypłaty i praca po godzinach

- Inspektorzy pracy rozpatrują każdą skargę, która spełnia wymogi formalne i należy do zakresu kompetencyjnego PIP. Z naszych doświadczeń wynika, że skarżący mają różną wrażliwość. Dla każdego z nich, to właśnie jego sprawa, jego historia jest najważniejsza – mówi Ewelina Kolanowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

- Staramy się do tego podchodzić z należytą empatią i zrozumieniem, zdając sobie sprawę, że kwestie, z którymi zwracają się do nas o pomoc osoby świadczące pracę, mają dla nich szczególne znaczenie. Rzeczywiście jednak są wydarzenia, które zapadają w pamięć bardziej niż w inne. W ubiegłym roku było to na pewno zwolnienie grupowe, do którego doszło w Charzynie, szeroko opisywane przez waszą redakcję, kiedy to firma zaprosiła 80 pracowników do hotelu tylko po to by ich hurtowo zwolnić – dodaje Ewelina Kolanowska.