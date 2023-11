Na nielegalnym hazardzie zarobili blisko 40 mln zł. Zatrzymano 27 osób. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

Według prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, zatrzymane osoby miały wchodzić w skład zorganizowanej grupy przestępczej od stycznia 2015 do grudnia 2017 roku, organizującej i prowadzącej nielegalne gry hazardowe na obszarze 12 województw. Korzyść majątkowa osiągnięta przez grupę miała wynieść blisko 40 mln zł - podała w poniedziałek prokuratura w komunikacie na stronach internetowych.

Według ustaleń śledztwa grupą kierował prezes spółek kapitałowych zajmujących się m.in. produkcją automatów do gier hazardowych i tworzeniem do nich oprogramowania, jeleniogórski przedsiębiorca Paweł P.

- Nowe, wyprodukowane w Polsce automaty, były fikcyjnie zbywane do państw Europy i Afryki, faktycznie natomiast wprowadzano je do obrotu na terenie Polski, do poszczególnych lokali, w których urządzane były nielegalne gry hazardowe. Członkowie grupy zajmowali się przede wszystkim poszukiwaniem lokali nadających się do urządzania gier z wykorzystaniem automatów hazardowych, ich rozlokowaniem, podłączeniem i cykliczną zbiórką gotówki z automatów, którą następnie przekazywali Pawłowi P. - poinformowała koszalińska prokuratura okręgowa.