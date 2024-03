Nabór na 800 plus. Te osoby nie dostaną świadczenia. Sprawdź kiedy upływa termin składania wniosków! Harmonogram wypłat 6.03.2024

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres 2024/2025 można złożyć przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank – jeśli go obsługuje.

Rzecznik ZUS zapewnia, że Zakład jest gotowy do przyjmowania wniosków, które będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, choć na kilka sposobów, a więc poprzez:

Nowy okres świadczeniowy oznacza, że każdy rodzic musi złożyć w ZUS wniosek, aby utrzymać ciągłość wypłat 800 plus. Rodziny, które dotychczas pobierały 500 i 800 plus łatwiej wypełnią jednak nowy wniosek - także przez aplikację mZUS.

bezpłatną aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną banku.

Aplikacja mZUS przyspiesza wypełnienie wniosku. Jeśli ZUS wcześniej już przyznał świadczenie, to wniosek na nowy okres zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient możne je edytować. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to w kreatorze wniosku rodzic może pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie.