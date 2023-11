Nad morzem mocno powieje! W regionie obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Jak informuje IMGW, prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W poniedziałek przeważać będzie duże zachmurzenie. Występować będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem miejscami silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, po południu powoli słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, początkowo w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.