Nadchodzą zmiany. Od grudnia będzie obniżona emerytura. Nowe limity! Tyle będzie można dorobić od 1 grudnia 5.12.2023 ND

Ważne zmiany dla emerytów. Uwaga! Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty. Główny Urząd Statystyczny upublicznił nowe dane o średnim wynagrodzeniu w trzecim kwartale br. Jak to wpłynie na emerytów? Będą nowe limity w dorabianiu do emerytury? Sprawdź szczegóły!