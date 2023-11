Nadciąga niż Niklas. Będzie bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy Koszalina i regionu otrzymują alerty RCB

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od północy do godzin porannych w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.

W nadchodzących godzinach w naszym regionie również bardzo mocno powieje. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w powiatach nadmorskich, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia. Jak informuje IMGW, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 95 km/h na wybrzeżu i do 80 km/h w głębi lądu, z południowego zachodu i zachodu.