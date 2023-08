Najciekawsze miejsca godzinę drogi od Koszalina

Kołobrzeg – dla rowerzystów i miłośników przyrodyTo mocny kandydat na najpiękniejszą polską ścieżkę rowerową - odcinek Międzynarodowego Szlaku Nadmorskiego R10, Kołobrzeg - Podczele - Bagicz i dalej na wschód w stronę Ustronia Morskiego. Oczywiście przede wszystkim nieustająco zachwycamy się fragmentem wiodącym przez kołobrzeski Ekopark Wschodni, groblą oddzielającą słodkie wody użytku ekologicznego z ostoją ptaków chronionych i zapierającymi dech widokami. Trzeba zarezerwować sobie na przejazd więcej czasu z powodu mnogości kadrów do uwiecznienia i fantastycznej plaży do odwiedzenia.Warto tam także wybrać się bez roweru – polecamy wyjazd do Kołobrzegu „starą” drogą krajową nr 11 (ulica Koszalińska), w Podczelu trzeba zjechać w ulicę Na grobli. Tam zostawiamy samochód na parkingu i kierujemy się ścieżką w stronę morza. To będzie niezapomniany spacer.