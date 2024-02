Najlepsi sportowcy i trenerzy z Koszalina ze stypendiami. 80 tysięcy złotych podzielone

W tym gronie wyróżniono też czterech zawodników z niepełnosprawnością. Na stypendia przeznaczono z budżetu miasta 79 800 złotych. Komisja Stypendialna miała do rozpatrzenia łącznie 35 wniosków, z których 23 zostało zakwalifikowanych. Przewodniczącym komisji by członek Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina, Ryszard Fornalczyk. To jeden z najbardziej utytułowanych sportowców z naszego regionu, zdobywca czterech złotych medali w wyciskaniu sztangi leżąc podczas igrzysk paraolimpijskich.

W kategorii zawodnik stypendia otrzymali: